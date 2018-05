Borsa:Milano prima in Europa con Pirelli

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre Borse europee, arginando il calo di Wall Street, con indice Ftse Mib in rialzo dello 0,31%, tra scambi in netta ripresa per 2,8 miliardi di euro. I conti trimestrali hanno spinto Pirelli (+4,34%) in testa al listino milanese e in terza posizione in tutta Europa. Saipem (+2,44%) è al terzo giorno di rally, favorita dal prezzo del greggio insieme a Eni (+0,53%).

Acquisti anche su Ubi Banca (+1,71%), Azimut (+1,28%), Banco Bpm (+1,17%) e Bper (+1,14%), Mps (-1,52%) invece è oggetto di prese di beneficio. Mediaset cauta in attesa della trimestrale arrivata a mercati chiusi (-0,18%). In calo UnipolSai (-1,93%), mentre Fca (-0,54%) contiene il calo. Ancora acquisti su Pininfarina (+4,74%), bene la Lazio (+2,75%), giù Cairo (-4,07%) dopo la trimestrale, diffusa 6 giorni fa da Rcs (-3,54%).