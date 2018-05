Borsa: Milano +0,37% con Pirelli, Mps

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Piazza Affari dopo un avvio in calo, prova a cambiare passo con il Ftse Mib che segna un +0,37% a 24.274 punti. Lo spread tra btp e bund viaggia in area 127 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,89%.

Le vendite riguardano in particolare Unipolsai (-1,92%), Unipol (-1,16%) e Moncler (-1,36%). Tra i titoli in flessione anche Generali (-0,6%) e Prysmian (-0,88%). Quest'ultima ieri ha ricevuto il via libera della Commissione Ue all'acquisizione della statunitense General Cable. Resta il buon passo di Pirelli che guadagna il 2,49% all'indomani dei conti mentre oggi è in agenda l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio. Salgono poi Azimut (+1,31%), Stm (+1,18%), Saipem (+1,2%). Tra i bancari Mps guadagna l'1,46% dopo che ieri ha perfezionato la cessione della piattaforma di recupero crediti Juliet a Cerved e Quaestio incassando 52,6 milioni.