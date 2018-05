Borsa: Europa positiva, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Borse europee positive nel finale ad eccezione di Madrid (-0,55%), mentre Milano (Ftse Mib +0,5%) è in testa seguita da Londra (+0,28%) e Parigi (+0,21%), mentre Francoforte è invariata. Deboli i listini Usa (Dow Jones -0,79%) e Nasdaq (-0,91%), nonostante dati macroeconomici migliori o in linea con le stime. In difficoltà il telefonico Iliad (-19%) dopo i conti trimestrali, che ha diffuso anche Vodafone (-4,29%) il cui amministratore delegato Vittorio Colao ha annunciato le dimissioni dal prossimo ottobre. Segno meno anche per Orange (-3,1%), Telefonica (-2,37%) e Bt (-1,9%)a differenza di Tim (-0,12%). Pesante Air France (-4,04%), alle prese con il rinnovo del vertice dopo le dimissioni dell'Ad Jean Marc Janaillac, mentre sale Commerzbank (+3,91%) dopo la trimestrale. A due velocità gli automobilistici con rialzi per Pirelli (+3,8%), dopo la trimestrale e Volkswagen (+1,19%), mentre è fiacca Fca (-0,62%).