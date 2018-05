Borsa: Europa, Parigi +0,23% in chiusura

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Chiusura in ordine sparso per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,23% a 5.555 punti e Londra lo 0,16% a 7.722 punti. In lieve calo Francoforte, che ha ceduto lo 0,06% a 12.970 punti.