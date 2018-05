Borsa: Europa incerta, Milano piatta

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Borse europee fiacche e titoli di Stato poco mossi con gli investitori guardinghi alla luce delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e del braccio di ferro commerciale tra Cina e Usa. Dopo una sessione debole in Asia i listini del Vecchio continente sono contrastati, con Madrid (-0,4%) e Francoforte (-0,1%) deboli e Londra (+0,2%) e Parigi (+0,1%) in lieve rialzo, al pari di Milano (+0,08%).

Sui listini europei vanno male le tlc (-1,5% l'indice Dj Stoxx), con Iliad che affonda del 16,7% dopo i conti e Vodafone che cede il 2,8% dopo l'uscita di Vittorio Colao, mentre si mettono in luce i titoli dell'energia, con il petrolio che sale in scia alle tensioni in Palestina e il wti che tocca i massimi da oltre tre anni (+0,6% a 71,35 dollari). A Milano corrono Pirelli (+2,94%) dopo i conti, Stm (+1,86%) e Tim (+1,34%) che non sembra preoccuparsi per l'imminente sbarco di Iliad. Tra i bancari prese di beneficio su Mps (-3,35%), male gli assicurativi UnipolSai (-1,94%) e generali (-1,03%).