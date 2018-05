Borsa: Europa debole,Milano tiene +0,43%

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Le Borse europee si mostrano poco mosse con l'indice d'area Stoxx 600 a cavallo della parità. A tenere a galla i listini sono gli acquisti, seppure contenuti, sui finanziari. Londra segna un +0,04%, Parigi un +0,12%.

Negativa, invece, Francoforte (-0,12%) con il dato del pil del trimestre cresciuto dello 0,3% ma inferiore alle attese degli analisti che si attendevano un +0,4%. Tra i singoli titoli Vodafone lascia sul terreno il 3,5% dopo aver toccato un minimo del 4,8% in scia all'addio del ceo Vittorio Colao. Incrementa i guadagni invece Milano in attesa che si sciolgano i nodi sul possibile governo a trazione M5s-Lega. Il Ftse Mib sale dello 0,43% con Pirelli che segna un rialzo del 3% all'indomani dei conti e con in agenda oggi l'assemblea per l'approvazione del bilancio. Mentre riduce ad un +0,73% il rialzo Mps che ieri ha perfezionato la cessione della piattaforma di recupero crediti Juliet a Cerved e Quaestio. Lo spread tra btp e bund resta ancorato a 127 punti base.