Borsa: Europa cauta, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Procedono con cautela le principali borse europee in attesa dell'avvio degli scambi negli Usa, con Milano (+0,3%) in territorio positivo insieme a Parigi (+0,15%) e Londra (+0,35%), Francoforte stabile e Madrid in calo dello 0,4%. Negativi i futures Usa, nonostante dati macroeconomici sulla manifattura a New York e sulle vendite al dettaglio migliori o in linea con le stime. In difficoltà i telefonici Iliad (-18,19%) e Vodafone (-3,48%) dopo le rispettive trimestrali e con l'annuncio dell'uscita di scena dell'amministratore delegato Vittorio Colao dal prossimo ottobre. Segno meno anche per Orange (-3,4%), Bt (-1,84%), Telefonica (-1,65%) a differenza di Tim (+0,4%). A due velocità gli automobilistici con rialzi per Volkswagen e Peugeot (+0,7% entrambe), mentre è fiacca Fca (-0,28%) dopo la scoperta di alcune mail di dipendenti informati sulla presenza di dispositivi elettronici per truccare i dati sulle emissioni negli Usa. In luce Pirelli (+4,28%) dopo i conti trimestrali.