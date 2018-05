Mps recupera in Borsa tra forti scambi

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Ancora acquisti in Piazza Affari su Monte dei Paschi di Siena: il titolo, che venerdì ha chiuso in rialzo di oltre il 17% dopo il ritorno all'utile nel trimestre, dopo un avvio di seduta ampiamente positivo è stato posto in asta di volatilità per poi rientrare in rialzo dell'8% a 3,46 euro, accorciando ancora le distanze rispetto ai 4,55 euro segnati al ritorno in Borsa lo scorso 25 ottobre.

Sempre forti gli scambi, che hanno superato i 4 milioni di azioni, oltre la media quotidiana recente.