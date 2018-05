Borsa: Milano incerta, corre Mps

- Dopo un avvio del tutto piatto, con i primissimi scambi Piazza Affari ha preso un'intonazione marginalmente negativa: l'indice Ftse Mib cede lo 0,1%, con Azimut che è il peggiore tra i titoli principali in calo dell'1%.

Qualche vendita anche su Snam (-0,6%) ed Eni, che scende dello 0,4%, generalmente stabili le banche, Pirelli sale dello 0,8%. Tra i titoli fuori dal paniere principale, ancora molto bene Mps, che cresce del 5% a 3,3 euro.

Mercati azionari del Vecchio continente tutti stabili in avvio di seduta: Londra è piatta rispetto alla chiusura di venerdì, Parigi in calo dello 0,05%, Francoforte in rialzo dello 0,07%.