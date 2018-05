Borsa: Milano chiude in testa all'Europa

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Piazza Affari ha chiuso la prima seduta della settimana in testa all'Europa (Ftse Mib +0,26%) dopo un colpo di reni finale, tra scambi in calo rispetto ai giorni scorsi per 2,3 miliardi di euro di controvalore. Gli acquisti si sono concentrati su Mps (+2,5%), dopo l'exploit di venerdì sui conti trimestrali, con oltre 13 milioni di pezzi passati di mano, superiori all'1% del capitale. In luce anche Pirelli (+2,61%), che ha diffuso la trimestrale dopo la chiusura, mentre Bper ha guadagnato l'1,44% al pari di Eni, spinta dal rialzo del greggio a New York sopra i 70,8 dollari al barile. Deboli Unicredit (-0,83%) e Banca Generali (-1,14%), sprint di Fiera Milano (+6,94%) e Pininfarina (+3,41%) dopo la trimestrale. Bene Acea (+3,43%) e Icf (+2,48%) al debutto su Aim dopo la combinazione con la Spac Eps. Hanno sofferto invece Bialetti (-10%) e As Roma (-3,31%) dopo il pareggio con la Juventus (-1,79%), che si è aggiudicata di fatto il 7/o scudetto di fila, e Safilo (-2,76%).