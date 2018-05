Borsa: Europa debole, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Leggero rallentamento dei mercati azionari del Vecchio continente in vista della boa di metà giornata: Francoforte cede mezzo punto percentuale, Parigi lo 0,4%, Londra lo 0,3%. Più pesante di qualche frazione Milano, che con l'indice Ftse Mib perde lo 0,6%.

Gli operatori sembrano guardare soprattutto ai dati del Composite leading indicator (Cli) dell'Ocse e agli orientamenti della Bce, con qualche tensione sui titoli di Stato di tutti i Paesi europei. In questo contesto in Piazza Affari le vendite proseguono su Azimut (-2,8%) e Prysmian (-2,2%), con un peggioramento per Fca (-1,6%) e Ferrari, che perde l'1,4%.

Piatte Enel ed Eni, sempre forte Pirelli che sale del 2%, ma soprattutto prosegue la corsa di Mps, in rialzo del 5% a 3,36 euro.