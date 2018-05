A Dea Capital le cucine Snaidero

Dea Capital, la società quotata in Borsa del gruppo De Agostini, investe nel rilancio di Snainero il marchio italiano di cucine. Idea Corporate Credit Recovery II, fondo gestito da Dea Capital Alternative Funds SGR, ha depositato presso il Tribunale di Udine l'accordo ex articolo 182 bis con i creditori e la famiglia Snaidero per l'acquisizione della maggioranza del capitale azionario della Snaidero Rino, società italiana leader in Europa nella produzione e distribuzione di cucine componibili. L'operazione, per l'omologa, sarà al vaglio del Tribunale nel corso delle prossime settimane.

A guidare il rilancio del gruppo, in linea con le strategie del fondo e di comune accordo con la famiglia Snaidero, sarà un manager indipendente, Massimo Manelli, mentre la rappresentanza della famiglia socia sarà assicurata da Edi Snaidero come presidente.