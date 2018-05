Veronafiere:bilancio 2017, utile 1,7 mln

(ANSA) - VERONA, 11 MAG - L'Assemblea dei Soci di Veronafiere Spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017. La capogruppo Veronafiere Spa ha registrato ricavi per 79,8 milioni di euro, in aumento dell'1,9% sull'anno precedente. L'Ebitda si attesta a 11,2 milioni, con un'incidenza del 14,1% sui ricavi, e un risultato netto positivo per 1,7 milioni, in crescita del 54,5% sul 2016.

A livello di bilancio consolidato - che include, oltre a Veronafiere Spa anche le società Piemmeti Spa, Veronafiere Servizi Spa, Tandem Communication, Veronafiere do Brasil e Medinit Srl - i ricavi hanno raggiunto gli 86 milioni e un Ebitda pari a 9,7 milioni (11,3%). Il fatturato aggregato del gruppo ha raggiunto invece i 92,8 milioni, in crescita del 3,7% rispetto al 2015.

L'Assemblea ha inoltre nominato Romano Artoni vicepresidente di Veronafiere Spa che va così ad affiancare il vicepresidente Claudio Valente.

(ANSA).