Ubi Banca: utile trimestre +75%

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Ubi banca ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile di 117,7 milioni di euro, in crescita sia rispetto ai 67 milioni dello stesso periodo del 2017 (+75,6%) che rispetto al quarto trimestre del 2017, chiuso in rosso per 11,9 milioni di euro.

L'indicatore del capitale primario Cet1 sale nel trimestre al 12% includendo anche l'ipotesi del pagamento di un dividendo.

Migliorano i ricavi, a 902,2 milioni a fronte dei 765,4 milioni dello stesso periodo del 2017 mentre tutte le componenti degli oneri operativi risultano in riduzione.