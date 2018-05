News Corp contro Silicon Valley

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - News Corp porta avanti la sua battaglia contro la Silicon Valley sulla raccolta dei dati e sulla trasparenza. L'amministratore delegato di News Corp, Robert Thomson, usa la conference call per la presentazione dei conti trimestrali per spingere la campagna avviata nei mesi scorsi da Rupert Murdoch: una campagna "contro gli effetti dannosi" che piattaforme come Facebook e Google "hanno avuto sul giornalismo". E una campagna che sta riscuotendo crescente successo da parte di altre società editrici e governi, dice Thomson.

Secondo il numero uno di News Corp quello che servirebbe è un "board per la revisione degli algoritmi. L'ammontare dei dati raccolti da Facebook, Google e Amazon mette in evidenza come i governi - aggiunge Thomson - hanno ragione a considerare l'istituzione di un board per la revisione degli algoritmi che, se propriamente concepito, offrirà la necessaria trasparenza.

Gli algoritmi sono già potenti e sono destinati a esserlo ancora di più.