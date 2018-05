Borsa: Milano in positivo, Mps +9%

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - I buoni risultati delle trimestrali sostengono Piazza Affari a Milano, dove il Ftse Mib a meno di mezz'ora dalla apertura delle contrattazioni segna un rialzo del +0,5%. Regina dell'Ftse All Share (+0,49%) è Mps, che cresce del 9% dopo che i conti della trimestre hanno visto il primo utile dall'intervento dello Stato nella banca senese. Nel listino principale invece si mette in luce Mediobanca (+1,9%) che un ha registrato nel trimestre un balzo del risultato netto dell'11%. Frena Leonardo (-0,15%) e restano piatte Intesa Sanpaolo e Finecobank. Bene Prysmian (+2,4%), Bper (+2,1%) e Ubi (+2,5%) dopo i conti del trimestre, UnipolSai e Unipol (che ha visto gli utili triplicati), che guadagnano rispettivamente l'1,2% e lo 0,8%. In calo Azimut (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è a 135 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,89%.