Borsa: Europa volatile, Milano piatta

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Borse europee volatili con Milano che oscilla (+0,03%), azzerando il rialzo di avvio seduta. Il Ftse 100 a Londra è piatto (-0,06%), il Dax a Francoforte cede lo 0,1%, il Cac 40 a Parigi perde lo 0,2 per cento. Tra gli avvenimenti attesi dai mercati la conferenza europea 'The State of the Union' che a Firenze che vedrà l'intervento del presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker e del governatore della Bce Mario Draghi. Dando poi uno sguardo ai singoli titoli a Parigi cedono i servizi digitali di Atos (-0,6%) e Bnp Paribas (-0,5%) in rialzo Stm (+1,5%) e Vivendi (+0,5%). A Francoforte acquisti su Thyssenkrupp (+1,4%), giù Fresenius (-1,2%).