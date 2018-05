Borsa: Europa chiude poco mossa

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Le Borse europee chiudono in ordine sparso dopo le dichiarazioni del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo il quale le riforme restano una priorità oltre alla necessità di completare l'unione bancaria. Sul fronte monetario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1950 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 è in rialzo dello 0,1%. Londra guadagna lo 0,31% con il Ftse-100 a 7.724,55 punti, Francoforte cede lo 0,17% ed il Dax a 13.001 punti e Parigi è piatta (-0,07%) con il Cac-40 a 5.541 punti.