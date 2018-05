Borsa: Europa cede, Milano neutra

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Borse europee in calo, mentre con l'indice Euro Stoxx 600 che cede lo 0,1%. L'unica piazza in positivo è Madrid, il cui listino principale guadagna lo 0,2%. A Londra il Ftse 100 è in perfetta parità, piatto anche il Ftse Mib a Milano (+0,06%). Il Cac 40 di Parigi e il Dax a Francoforte cedono entrambi lo 0,35%. A Piazza Affari continua, fuori dal Ftse Mib, la corsa di Mps (+12,68%) e Falck Renewables (+8,35%). Bene, tra i titoli a maggiore capitalizzazione, Prysmian (+2,5%), Bper (+1,54%) e Ubi (+0,91%). Tornano in positivo Tim (+0,35%) e Mediaset (+0,4%).

Cedono Buzzi (-1%), Leonardo (-0,83%) e Fineco (-0,82%).