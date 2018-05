Asia: Asia positiva, Tokyo su per Corea

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Borse asiatiche in rialzo, in scia ai guadagni di Wall Street, dopo che l'inflazione più debole del previsto ha alleviato le preoccupazioni su una possibile accelerazione dei rialzi dei tassi d'interesse. La Borsa di Tokyo conclude l'ultima seduta della settimana in rialzo, trainate dall'andamento incoraggiante della stagione delle trimestrali, e l'annuncio del prossimo vertice tra il presidente Usa e il leader coreano Kim Jong Un. Il Nikkei mette a segno una variazione positiva dell'1,16%, a quota 22.758,48, con un guadagno di 261 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro, a quota 109,40, e sulla moneta unica a un valore di 130,20. Deboli le borse cinesi con Shanghai che cede lo 0,3%, mentre Shenzhen flette dello 0,9%. In salita di Seul +0,5% seguita da Taiwan +0,9%. Tra le altre piazze ancora in corso di contrattazioni Hong Kong avanza dell'1%, Mumbai sale dello 0,30%, mentre Sydney ha chiuso piatta.