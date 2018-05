Unicredit,in trimestre utile oltre 1 mld

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Unicredit archivia il primo trimestre 2018 con un risultato netto di 1,1 miliardi di euro, in aumento del 22,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato e' sopra il consensus degli analisti che stimavano un utile di 766 milioni di euro. Si tratta del miglior primo trimestre dal 2007.

Unicredit per il 2018 ha un target di cessioni delle esposizioni deteriorate lorde di gruppo di 4 miliardi, di cui 2 miliardi in ambito non core. Il 'rundown' del portafoglio non core è anticipato al 2021 rispetto al 2025. Nel primo trimestre 1,8 mld di cancellazioni nella non core. Il rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti di gruppo in calo al 9,5 per cento con esposizioni deteriorate lorde diminuite di 10,6 miliardi di euro anno su anno e di 3,8 miliardi trimestre su trimestre.

L'amministratore delegato Jean Pierre Mustier afferma: "Tutti gli obiettivi di Transform 2019 sono confermati e continuiamo la rigorosa implementazione del piano".