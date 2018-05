Spread Btp/Bund sfiora 140 punti base

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Lo spread tra Btp e Bund sfiora quota 140 punti base in un mercato che resta in attesa delle mosse di Lega e M5S sulla formazione del nuovo Governo. Il differenziale viaggia sui 138,2 punti base, dopo che in apertura di giornata aveva toccato i 139 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è all' 1,91%.