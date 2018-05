Ilva: piano governo,lavoratori garantiti

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Tutti i lavoratori avranno a fine piano garanzia di continuità occupazionale a tempo indeterminato". Lo prevede la proposta di governo che i sindacati stanno esaminando in questo momento al tavolo sull'Ilva. Secondo l'accordo Arcelor Mittal assumerà 10.000 lavoratori. Invitalia alla fine del piano "individuerà soluzioni per dare prospettive stabili a tempo interminato ai lavoratori rimasti in carico all'amministrazione straordinaria" della 'vecchia' Ilva.