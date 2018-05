Borsa Milano maglia nera, guarda Governo

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Giornata negativa per Piazza Affari, che cede l'1,14% ed è la peggiore fra le Borse Europee: Londra, Parigi e Francoforte sono piatte. Il listino milanese guarda alla novità politica di ieri, con la prospettiva di un Governo targato Lega e Movimento Cinque stele, senza veti di Forza Italia. A Piazza Affari crescono solo Unicredit (+1,37%), che ha presentato una trimestrale con utili a 1,1 miliardi di euro (+22,6%), Ynap (+0,5%), con la chiusura dell'opa di Richemont, e Poste (+0,22%), che hanno chiuso il primo trimestre con utili in crescita del 38%. Fuori dal listino principale, scivola Astaldi (-4,3%), dopo il balzo di ieri per la conferma di trattative con potenziali nuovi soci. Fra i titoli più sotto pressione, A2a (-4,2%), Banco Bpm (-3,9%), Enel (-3,6%), Tim (-2,9%) e Mediaset (-1%). Lo spread fra Btp e Bund è a 136 punti, contro i 132 di ieri a fine giornata. L'euro vale 1,19 dollari.