Borsa: Milano maglia nera con politica

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Borsa di Milano maglia nera in Europa, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,96% a 24.033 punti, in una seduta dominata dalle incertezze sulla possibile formazione di un Governo targato Lega-M5s. Londra guadagna invece lo 0,5%, Francoforte lo 0,62% e Parigi lo 0,2%. Prosegue la moderata pressione sullo spread tra il btp e il bund decennale partita già alla vigilia e il differenziale tra i titoli di stato italiani e tedeschi si allarga di quasi sei punti attestandosi a quota 137,2. La relativa incertezza sull'esecutivo 'giallo-verde' non impedisce però al listino di restare quello con i maggiori guadagni da inizio anno (+9,9%).

Per il resto, a Piazza Affari dominano i risultati, con Unicredit in rialzo dell'1,84% dopo la trimestrale sopra le attese, un balzo di Prysmian del 2,16% con la revisione al rialzo delle attese per fine anno. Arretrano Banco Bpm (-4,15%), A2a (-4,13%) e Tim (-3,86%). Fuori dal paniere principale Tod's lascia il 5,1%, Safilo sale del 7,8%.