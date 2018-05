Borsa: Milano amplia il calo (-1%)

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - La Borsa di Milano amplia il calo con il Ftse Mib che cede l'1% a 24.037 punti. I passi in avanti per la formazione del nuovo Governo creano tensione anche sui titoli di stato con il rendimento del Btp all'1,9% e lo spread che sfiora i 137 punti base.

Piazza Affari è appesantito dalle perdite della gran parte delle banche con Banco Bpm (-3,8%), Fineco (-1,3%), Intesa (-1,1%). In positivo Unicredit e Poste (+1,5%), sull'onda dei conti positivi del primo trimestre. In calo Tim (-2,6%) e Mediaset (-1%), nonostante l'accordo strategico sui contenuti Tv. Soffrono anche i titoli legati al petrolio con Saipem (-1,8%), Snam (-1,3%), Eni e Italgas (-0,8%).