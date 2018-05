Borsa: Europa sale con prezzo petrolio

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Le Borse europee proseguono in rialzo spinte dall'aumento del prezzo del petrolio ed in vista del bollettino della Bce. Si guarda anche alla decisione degli Usa di uscire dall'accordo con l'Iran sul nucleare. L'euro è in aumento sul dollaro a 1,1863 a Londra. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di stato con il Btp all'1,9% e lo spread con il Bund a 133 punti base.

Piatto l'indice d'area Stoxx 600. Londra e Parigi guadagnano lo 0,1%, Madrid avanza dello 0,2% e Francoforte dello 0,4%. In calo il settore dell'energia (-0,4%) e le telecomunicazioni (-0,6%). In rialzo finanza e industria (+0,4%).

Nel Vecchio Continente crescono le banche con Royal Bank (+5,9%), Unicredit (+2,6%) e Credit Suisse (+1%) mentre sono in calo le assicurazioni con Allianz (-3%) e Admiral group (-1,7%).

Nel settore dell'energia è in calo Royal Dutch Shell (-1%), Sbm Offshore (-3,8%) e Total (-0,1%).