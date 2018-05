Accordo strategico Tim-Mediaset sui contenuti tv

Tim e Mediaset hanno raggiunto un accordo strategico che permetterà ai clienti TimVision di vedere tutti i canali in chiaro di Mediaset e accedere agli ultimi 7 giorni della programmazione resa disponibile online da Mediaset. Lo annuncia una nota.



"La credibilità e la forza dei contenuti e dei canali gratuiti Mediaset sono irrinunciabili per le offerte pay distribuite su qualsiasi piattaforma video" sottolinea Mediaset in un comunicato speculare. Per Tim invece l'accordo "segna un ulteriore passo avanti nella strategia sui contenuti prevista dal Piano Industriale DigiTIM". Nel dettaglio da gennaio 2019 saranno visibili anche su Timvision Canale5, Italia1, Retequattro e i canali tematici free 20, Iris, La5, Mediaset Extra, Italia2, Top Crime, oltre la rete all news TGCom24 e il nuovo canale Focus che debutterà in tv a metà maggio. Grazie all'accordo di ritrasmissione, saranno accessibili anche le funzionalità online ora disponibili solo ai clienti di Mediaset.it. "Si tratta in conclusione di un'intesa positiva per entrambi i partner: permette a Mediaset di estendere la visione dei propri canali free a tutte le piattaforme, digitale terrestre, satellite, Iptv" commenta Mediaset. "Prosegue con determinazione il nostro percorso di alleanze con i migliori player del mercato - dichiara Daniela Biscarini, Responsabile Multimedia Entertainment di Tim - . Siamo la nuova TV" .