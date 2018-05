Premio Guido Carli a 14 eccellenze, dall'economia alla moda

Un premio all'insegna delle "eccellenze", della "professionalità" e di tutti quei valori che la figura di Guido Carli incarnava, tra cui anche la "visione europea". Gianni Letta, presidente della giuria che ha assegnato i riconoscimenti, ha così riassunto l'essenza del premio, arrivato alla sua nona edizione, aprendo l'evento in una gremita Sala della Regina alla Camera dei deputati.

"Facciamo a tutti voi tanti auguri e li facciamo anche al Paese per quello che ci attende", ha detto Letta, non mancando di fare riferimento all'attualità. "Sono giorni difficili, non penso di fare una rivelazione", ha poi osservato. A 25 anni dalla scomparsa di Carli, "la sua lezione, ancora attuale, merita la riconoscenza e la gratitudine degli italiani", ha spiegato Letta, chiedendosi: "davanti allo spettacolo a cui stiamo assistendo" che "cosa direbbe oggi Carli?", governatore della Banca d'Italia per 15 anni, ministro e presidente di Confindustria.Ecco la risposta immaginata da Letta: "Continuare e difendere il progetto della costituzione europea".

L'onorificenza, ideata dalla nipote di Carli Romana Liuzzo, ha premiato capitani d'industria come il presidente di Fca John Elkann e gli ad di Leonardo, Alessandro Profumo, di Eni, Claudio Descalzi, di Vodafone, Vittorio Colao, e il presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo. Il riconoscimento è stato assegnato anche a Carlo Messina, numero uno di Intesa San Paolo, che ha rilanciato l'allarme sull'elevato debito pubblico. Il premio anche al mondo del digitale, con il riconoscimento a Filippo Marchetti, creatore di Yoox. Tra la schiera dei 14 premiati ci sono anche i volti della Tv, con Maria De Filippi, e della moda, con Maria Grazia Chiuri di Dior. Premiati anche il direttore dell'Ansa, Luigi Contu, il conduttore televisivo Massimo Giletti, il rettore della Luiss, Paola Severino, il presidente e ad di Brooks Brothers, Claudio Del Vecchio e Giuseppe Lavazza, vice presidente del gruppo.