Usb occupa polo piacentino Leroy Merlin

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - Occupazione dalle 6.30 di questa mattina, da parte di un centinaio di lavoratori della logistica aderenti alla Usb, al polo logistico Leroy Merlin di Castel San Giovanni, nel Piacentino. La protesta spiega Usb in una nota è legata al "licenziamento di 3 colleghi di Usb e alla sospensione di 25 di loro che venerdì 4 maggio hanno occupato la direzione Leroy Merlin di Rozzano", nel Milanese.

I manifestanti, "chiedono buste paga e contratti regolari, la fine del caporalato, il reintegro dei colleghi licenziati, la stabilizzazione di tutti i lavoratori a tempo determinato, un giusto inquadramento professionale da parte delle cooperative che gestiscono il lavoro per Leroy Merlin. Vogliono un lavoro regolare, non come quello che viene praticato dalle cooperative spurie di cui si servono" le multinazionali.

Si tratta, conclude la nota, di "una vertenza dura, lunga, molto ruvida che però non ha piegato la resistenza dei facchini e delle loro famiglie. Il bello deve ancora venire".