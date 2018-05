Imprese: Zordan in Usa con Woodways

(ANSA) - VENEZIA, 9 MAG - La Zordan di Vicenza, azienda di produzione di arredamento per i negozi monomarca del settore lusso, ha acquisito l'americana Woodways - che produce arredi su misura in Michigan. L'operazione - del valore di 2.285.000 dollari (3.235.000 dollari considerando anche l'acquisto dell'immobile aziendale) - si è conclusa a seguito di un percorso a tre fasi che, a partire dal 2015, ha visto il gruppo Zordan acquisire quote societarie sempre più elevate, divenendo oggi proprietario unico della Woodways. "L'obiettivo di questa operazione - afferma il Direttore Commerciale del Gruppo Alfredo Zordan - è offrire un supporto strategico diretto, tempestivo, e mirato a tutte le aziende del mercato del mono-brand del lusso che vogliano espandersi negli USA e in particolare nel Nord America, avvalendosi della nostra competenza".