Borsa:Milano in rialzo guarda a politica

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - La Borsa di Milano (+0,5%) chiude in rialzo, dopo lo stallo politico dei giorni scorsi, e guarda con ottimismo allo spiraglio che si è aperto per la formazione di un nuovo governo. Il Ftse Mib, in linea con gli altri listini europei, è stato spinto dall'andamento positivo delle banche.

Poco mosso lo spread tra Btp e Bund che ha chiuso a 131 punti base. Sul fronte monetario l'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1850 a Londra.

A Piazza Affari vola Astaldi (+15%), dopo la conferma di trattative con potenziali nuovi soci. Bene le banche con Bper (+8,2%), dopo i conti record del primo trimestre, Carige (+5,9%), Mps (+3,8%), Ubi (+3,5) e Banco Bpm (+2,9%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio ed al gas, nonostante l'aumento del prezzo del greggio. In rialzo Saipem (+5,9%) ed Eni (+2,8%) mentre chiudono in rosso Snam (-1,6%) e Italgas (-1,1%).

In fondo al listino Pirelli (-2,3%) ed Fca (-1,9%). Male anche Tim (-1,5%), dopo l'arrivo della nuova governance, e Mediaset (-0,1%).