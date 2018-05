Borsa: Piazza Affari sale ancora (+0,7%)

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Dopo la flessione di ieri per i timori di un ritorno al voto, oggi Piazza Affari riprende fiato e sale dello 0,7%, maglia rosa in Europa, dove cresce solo Londra (+0,4%), mentre le altre Borse sono sulla parità. A Milano spingono le banche: all'indomani della trimestrale Bper sale del 5,6%. Cresce anche Banco Bpm (+1,98%). Fuori dal listino principale corre Mps (+2,9%). Contrastato il settore energetico: bene Saipem (+2,3%), Eni (+2,2%) e Tenaris (+1,5%), male Italgas (-2,4%), Snam (-0,36%), Enel (-0,23%). Piatta Terna. In terreno negativo Tim (-0,9%), mentre Leonardo guadagna il 2,3%.