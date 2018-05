Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Le Borse europee chiudono in rialzo spinte dall'andamento positivo di Wall Street e dall'aumento del prezzo del petrolio. I mercati non risentono della decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di uscire dall'accordo con l'Iran sul nucleare.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna. Londra chiude in rialzo dell'1,28% con il Ftse-100 a 7.662 punti, Francoforte cresce dello 0,24% con il Dax a 12.943 punti e Parigi avanza dello 0,23% con il Cac-40 a 5.534 punti.