Conti pubblici:Iacovoni,nessuna preoccupazione mercati

"Non è il caso di preoccuparsi per quello che è avvenuto ieri, abbiamo una disponibilità di cassa, di liquidità del Tesoro assolutamente buona" e "possiamo affrontare i prossimi mesi in assoluta tranquillità". Così il responsabile del debito al Mef Davide Iacovoni al Gr1. "I conti pubblici - dice - sono in assoluta sicurezza. Avere una manovra ed un Governo nel pieno dei loro poteri è auspicabile ma anche senza la gestione del debito non è un problema". Iacovoni ricorda poi che il 14/5 partirà il nuovo Btp Italia indicizzato all'inflazione, con durata 8 anni.

Dopo la flessione di ieri per i timori di un ritorno al voto, oggi Piazza Affari riprende fiato e sale dello 0,7%, maglia rosa in Europa, dove cresce solo Londra (+0,4%), mentre le altre Borse sono sulla parità. A Milano spingono le banche: all'indomani della trimestrale Bper sale del 5,6%. Cresce anche Banco Bpm (+1,98%). Fuori dal listino principale corre Mps (+2,9%). Contrastato il settore energetico: bene Saipem (+2,3%), Eni (+2,2%) e Tenaris (+1,5%), male Italgas (-2,4%), Snam (-0,36%), Enel (-0,23%). Piatta Terna. In terreno negativo Tim (-0,9%), mentre Leonardo guadagna il 2,3%. Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 129,2 punti, poco sotto i 130 punti registrati alla chiusura di ieri. Il rendimento è all'1,85%.