Borsa: bene Europa, Milano sale dell'1%

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Dopo la frenata di ieri sul rischio di ritorno al voto per lo stallo nella formazione del governo, Piazza Affari è in crescita dell'1% a 24.390 punti, spinta soprattutto dal comparto banche (+1,7%) e da quello legato a petrolio e gas (+2,4%). La decisione del presidente americano Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'intesa sul programma nucleare iraniano non pare spaventare più di tanto le Piazze del Vecchio continente. Milano è la migliore Borsa in un'Europa comunque positiva, con Londra in rialzo dello 0,6%, Francoforte dello 0,2% e Parigi piatta. Su Milano balza Bper (+7%), dopo la trimestrale, seguita da Leonardo (+4,2%), Saipem (+3,96%), Ubi (+2,8%), Eni (+2,45%), Banco Bpm (+2,6%), Unicredit (+2,1%), Tenaris (+1,6%) e Intesa (+1%). Tim cede lo 0,69%. Fuori dal listino principale solide Mps (-2,9%) e Carige (+3,6%), sotto pressione Creval (-2%), che ieri ha presentato i conti. Bene Rcs (+5%) nel giorno della trimestrale. Lo spread fra Btp e bund è a 126 punti, l'euro vale 1,18 dollari.