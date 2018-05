Sciopero Enav, 721 voli cancellati

Oltre 700 cancellazioni di voli, tra arrivi e partenze, su tutto il territorio nazionale oggi a causa degli scioperi dei controllori di volo dell'Enav. Oggi sono previsti due scioperi nazionali dei controllori di volo dell'Enav, il primo dalle 10 alle 18 indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica, e il secondo dalle 13 alle 17 indetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta. Inoltre è previsto uno sciopero locale presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino - dalle 10 alle 18 - indetto da Ugl-Ta e Unica e altri otto scioperi locali dalle 13 alle 17. Dalle 10 alle 18 è previsto anche lo sciopero delle imprese di handling, proclamato da Filt, Fit, Uiltrasporti e Ugl Ta.

In vista della protesta, le compagnie aeree hanno già programmato numerose cancellazioni preventive, grazie alle quali si dovrebbero evitare disagi negli aeroporti. In base agli ultimi dati dell'Enac, aggiornati alle ore 10 in base ai dati ricevuti dagli aeroporti, le cancellazioni a causa degli scioperi sono 721 tra arrivi e partenze su tutto il territorio nazionale.