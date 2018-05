Fox: Comcast prepara guerra con Disney, raccolti 60 mld dlr

- Comcast si prepara a una possibile guerra con Walt Disney per gli asset di Fox, e ha ottenuto circa 60 miliardi di dollari di finanziamenti per un'offerta tutta in contanti su Fox nel caso decidesse di andare allo scontro. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Comcast non ha comunque ancora deciso se voler andare alla guerra con Disney. Fox in dicembre ha annunciato la vendita dei suoi asset sull'intrattenimento a Disney per 52,4 miliardi di dollari in azioni.(ANSA).