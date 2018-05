Embraco: Calenda firma per fondo 200mln

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Firmato decreto per istituzione 'Fondo anti-delocalizzazioni' con iniziale dotazione di 200 milioni di euro". Lo annuncia il ministro dello sviluppo economico su twitter in riferimento alla vertenza Embraco. Sulla situazione dell'azienda brasiliana controllata da Whirpool, il ministro risponde anche ad un cittadino che ricorda l'appuntamento del 15 maggio al Mise: "Non credo che sarò qui il 15. Ma entro venerdì faccio punto conclusivo. Castano ha tutto sotto controllo così come il segretario generale. Carte già firmate e 'paracadute' Invitalia pronto". "Vedrai che il 15 si chiude", scrive ancora il ministro in risposta ad un altro utente.