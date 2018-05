Def: Padoan, dazi rischio più significativo per crescita

L'imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti, con le ipotizzabili ripercussioni della Cina e degli altri Paesi, rappresenta "il rischio più significativo" per le previsioni di crescita. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione sul Def di fronte alle Commissioni Speciali di Camera e Senato. Tensioni commerciali a livello internazionale avrebbero un impatto sui livelli produttivi e sull'occupazione anche in Europa, ha spiegato.