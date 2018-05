Commercialisti, +8% addetti ristorazione

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Le strutture ricettive (alberghi e ristoranti) guidano la crescita delle Srl italiane, con una escalation "sia in termini di addetti (+8,4%), sia di fatturato (+5,1%)". Lo rileva 'l'Osservatorio sui Bilanci delle Società a responsabilità limitata (Srl) Trend 2014-2016' della Fondazione nazionale dei commercialisti. L'analisi, si legge, "sulla base dei dati estratti dalla banca dati Aida ad aprile 2018, riguarda quasi 581.000 società per le quali sono disponibili i bilanci degli ultimi tre anni rispetto ad un totale nazionale di circa 835.000" unità. Si tratta di "imprese il cui impatto per l'economia italiana è significativo, occupando poco più di 5 milioni di addetti con ricavi per 1.093 miliardi di euro, un valore della produzione totale di 1.140 miliardi e un valore aggiunto di 258 miliardi ed una media di 6 occupati".