Borsa: Milano chiude in calo con banche

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Lo stallo nella formazione del governo e l'ipotesi del ritorno al voto in tempi stretti mette sotto pressione Piazza Affari che chiude in forte calo. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,64% a 24.142 punti. Tensioni che influenzano anche lo spread tra btp e bund sopra i 130 punti base con il tasso del decennale salito di 10 punti base. A cadere sono soprattutto i bancari con Bper che lascia sul terreno il 3,99%. A Borsa chiusa la banca ha comunicato un'accelerazione sullo smaltimento dei crediti deteriorati.

Vendite anche su Fineco (-3,47%) nonostante l'utile del trimestre in crescita, Ubi Banca (-3,48%), Banco Bpm (-2,89%) e Unicredit (-3,17%). Il fondo attivista Caius Capital ha scritto alla Bce e all'Eba per contestare l'inclusione nel capitale di Unicredit dei cashes emessi nel 2008. Di contro corre Moncler (+3,49%) all'indomani dei conti. Acquisti anche su Prysmian (+1,755) e Buzzi (+1,13%). Fuori dal paniere principale vola Fila (+6,1%) che cresce negli Usa e acquista Pacon.