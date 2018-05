Borsa: Asia sale ma timori per Usa-Iran

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Borse asiatiche in debole crescita, in attesa delle decisioni del presidente americano Donald Trump sull'uscita dall'accordo sul nucleare con l'Iran. Tokyo ha chiuso salendo dello 0,18% a quota 22.509 punti, nonostante il dato sule spese delle famiglie (-0,7%), in calo per il secondo mese consecutivo, riduca le prospettive di un'ulteriore espansione della terza economia mondiale. In rialzo anche le Piazze cinesi, con Shenzhen che guadagna lo 0,8% a 10.711 punti e Shanghai lo 0,94% a 3.166. A spingerle è anche il dato sul surplus commerciale verso gli Usa, che si amplia di quasi 7 miliardi ad aprile. Più solida Hong Kong (+1,37% a 30.405 punti). Piatta Seul (+0,08% a 2.463 punti). A influenzare i mercati, anche le quotazioni del petrolio, che tornano a scendere sotto i 70 dollari, dopo i rialzi per le tensioni politiche fra Usa e Iran. Fra i dati attesi oggi, la produzione industriale e la bilancia commerciale tedesche a marzo e le scorte settimanali di petrolio in Usa.