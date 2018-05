Fincantieri:I trim, ricavi+11%,Ebitda+22

(ANSA) - TRIESTE, 7 MAG - Ricavi al 31 marzo in incremento dell'11% rispetto al medesimo periodo del 2017; Ebitda margin 7,3% in aumento del 22% rispetto al 31 marzo 2017 (6,0%). Sono i risultati della trimestrale di Fincantieri, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2018-2022, approvata oggi dal CdA, riunitosi sotto la presidenza di Giampiero Massolo.

Il trimestre si chiude con un carico di lavoro complessivo di 27,7 miliardi euro, pari a oltre cinque anni di lavoro se rapportato ai ricavi del 2017. Il backlog al 31 marzo 2018 è pari a euro 21,8 miliardi (euro 20,8 miliardi al 31 marzo 2017) con 104 navi in portafoglio e il soft backlog di circa euro ª5,9 miliardi (circa euro 5,8 miliardi al 31 marzo 2017).

L'indebitamento finanziario netto è di 446 milioni di euro (314 milioni al 31/12/2017).(ANSA).