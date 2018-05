Cimbri presidente Ieo, 6 mln utile 2017

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - L'assemblea dello Ieo, l'Istituto europeo di oncologia, ha approvato il bilancio 2017, chiuso con un utile di 6 milioni di euro, un ebitda di 25,3 milioni e ricavi pari a 332,9 milioni, e nominato il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica per il prossimo triennio.

Il nuovo presidente dello Ieo, si legge in una nota, è l'ad del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, suo vice è Carlo Buora mentre Mauro Melis è stato confermato amministratore delegato. Gli investimenti sono stati pari a circa 15 milioni e i costi spesati per la ricerca pari a circa 45 milioni. Il budget 2018 prevede investimenti crescenti sia nella gestione ordinaria sia nei progetti di sviluppo.

Cimbri ha definito "un grande onore poter contribuire alla tutela e allo sviluppo di un'eccellenza italiana assoluta nel campo della medicina e della ricerca" che "con il supporto di una compagine azionaria che ne condivide le finalità no profit" potrà "porsi traguardi sempre più ambiziosi".