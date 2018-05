Borsa:Milano in rialzo non teme politica

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - La Borsa di Milano (+0,8%) chiude in rialzo nonostante lo stallo politico per la formazione del nuovo governo e la richiesta di elezioni anticipate da parte di alcuni partiti. Piazza Affari ha concluso le contrattazioni in linea con gli altri listini del Vecchio continente, spinte dall'aumento del prezzo del petrolio. La situazione politica italiana non sembra destare preoccupazione anche sul fronte dei titoli di stato con il rendimento del Btp che scende all'1,75% e lo spread con il Bund che chiude in calo a 123 punti base.

A Milano corrono Ferrari (+3,7%) ed Stm (+3,4%). Bene anche i titoli legati al petrolio con Eni (+1,9%), Saipem (+1,5%), Italgas (+0,6%) e Snam (+0,4%).

In positivo Tim (+0,8%), nel giorno del cda per attribuire le deleghe, mentre a Parigi Vivendi chiude con un lieve rialzo dello 0,1%. In positivo ma timida anche Mediaset (+0,2%).

In rialzo la gran parte delle banche con Unicredit (+0,9%), Fineco (+0,8%) Intesa (+0,3%) e Ubi (+0,2%). Giù Mps (-1,4%) e Bper (-0,3%).