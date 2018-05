Borsa:Asia a ranghi ridotti,Tokyo -0,03%

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Seduta a ranghi ridotti per le principali borse di Asia e Pacifico in avvio di settimana, con la chiusura per festività di Seul. Tokyo praticamente invariata (-0,03%) a differenza di Shanghai (+1,26%), ancora aperta insieme a Hong Kong (+0,23%) e Mumbai (+0,25%), mentre Taiwan (+0,7%) e Sidney (+0,36%) hanno chiuso in rialzo. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street dopo gli ordini industriali in Germania ed in attesa della fiducia dei manager del commercio in Italia, Francia e Germania, mentre dagli Usa sono in arrivo i dati sul credito al consumo in serata. In arrivo i dati Istat di aprile italiani. Gli occhi degli investitori sono puntati sul prossimo 10 maggio, quando la Bce diffonde il tradizionale bollettino economico.