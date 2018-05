Borsa: Europa tiene, scivola Air France

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Tengono le Borse europee a parte Parigi (-0,11%), che frena con il tonfo di Air France (-12,5%) dopo l'addio dell'amministratore delegato Jean Marc Janaillac, che ha lasciato a seguito della bocciatura dell'accordo salariale da parte dei dipendenti. Londra è chiusa per la tradizionale festività del primo lunedì di maggio, mentre Milano (-0,15%) gira in calo con Generali (-1,1%), Moncler (-1,2%) ed Enel (-0,74%) e tengono Francoforte (+0,15%) e Madrid (+0,18%).

Positivi i futures su Wall Street, in assenza di dati macro nel pomeriggio, mentre in serata sono previsti i dati sul credito al consumo. In arrivo la fiducia dei manager del commercio di Italia, Germania, Francia e Ue a 3 giorni dal bollettino economico della Bce.