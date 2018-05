Borsa: Europa positiva, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Si confermano positive le principali Borse europee nel giorno in cui a Londra si festeggia il primo lunedì di maggio. Inferiori alle attese i dati macro, a partire da quelli dell'Italia, mentre salgono i futures su Wall Street in vista di un incremento delle erogazioni di credito al consumo in marzo. Guida i rialzi Francoforte (+0,41%), seguita da Milano (+0,36% e Madrid (+0,34%), mentre Parigi è piatta (+0,08%).

Segna il passo in riva alla Senna Air France, che cede quasi l'11%, dopo le dimissioni dell'amministratore delegato Jean Marc Janaillac. Piatta Vivendi (-0,09%) a differenza di Tim (+1,68%), il cui Cda si riunisce oggi per attribuire le deleghe. Acquisti sui tecnologici Stm (+2,65%), Infineon (+2,64%) e Ams (+3%), mentre Ferrari (+2,64%), che rivede al rialzo i massimi e stacca gli altri titoli del settore a partire da Fca (-0,12%).