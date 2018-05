Borsa: Europa chiude in positivo

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Le Borse europee chiudono in rialzo, con Londra chiusa per la tradizionale celebrazione del primo lunedì di maggio. In calo i rendimenti dei titoli di Stato con il Btp all'1,7% e lo spread con il Bund a 122 punti. L'euro in lieve calo sul dollaro a 1,1921 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Corre Francoforte (+1%) con l'indice Dax a 12.948 punti, bene Parigi (+0,28%) con il Cac-40 a 5.531 punti e Madrid (+0,36%) e l'Ibex-35 a 10.140 punti.